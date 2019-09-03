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Общество

В Псковской области проведут «Цифровой забег»

В рамках перехода на цифровое телевизионное вещание в Псковской области запланирована серия мероприятий. Детально о них говорили в рамках совещания в администрации региона 3 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Провел встречу заместитель губернатора Николай Цветков. Он подчеркнул, что 14 октября Псковская область отказывается от аналогового телевещания, а потому «еще есть возможность, чтобы отточить перо и подойти во всеоружии к отчетной дате».

Специалисты прогнозируют большой поток обращений граждан именно после 14 октября. Специально для работы с жителями региона работает телефон горячей линии: 8-800-220-20-02. Специалисты информируют о деталях производимой работы, об оборудовании и его настройке, помогают найти волонтеров по подключению оборудования, получить компенсацию за приобретенную приставку.

Денис Матвеев, начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области, подчеркнул, что для информирования граждан в сентябре пройдет несколько мероприятий. Так, 16-17 сентября в муниципальных районах пройдут уроки цифрового телевидения. 21 сентября - «Цифровой забег». Он станет частью «Кросса наций». Участники данного забега с флагами и атрибутикой пробегут по районам.

Первоначально предполагалось, что отключение аналогового вещания в Псковской области произойдет в июне 2019 года, позднее было принято решение отсрочить этот переход, перенести его на октябрь.

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