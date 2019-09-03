450 тысяч рублей выплачены в виде компенсации за цифровые приставки в Псковской области

11:38, 03 сентября 2019, ПАИ

Жители Псковской области активно обращаются за выплатами компенсации за приобретенные телевизионные приставки, которые позволят принимать цифровой сигнал после отключения аналогового вещания. Произойдет это 14 октября 2019 года. На совещании в администрации Псковской области 3 сентября обсуждались первоочередные шаги по информированию населения региона о способах подключения телевизоров, о переходе на цифровое вещание, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев подчеркнул, что 14 октября после утреннего выпуска региональных новостей будет произведено отключение аналога, появится картинка: «№телевизор не принимает сигнал». Затем будет показан ролик о том, где купить приставку и как ее подключить. Глава ведомства добавил, что на данный момент в Псковской области население активно покупает данные приставки, уже выплачены 450 тысяч рублей в форме компенсации.

В целом из регионального бюджета на эти цели выделены 5 млн рублей. Прием заявок на выплату средств был начат в середине мая.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова данная мера поддержки была введена для малоимущих семей с доходом не выше 11 тысяч 313 рублей на человека.