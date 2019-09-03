Мост через реку Весеча ремонтируют в Куньинском районе

12:38, 03 сентября 2019, ПАИ

В Куньинском районе в Жижицкой волости идёт ремонт моста через реку Весеча. Ход работ проконтролировал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев, к которому обращались местные жители по вопросу приведения моста в порядок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Олега Савельева, железобетонные конструкции моста сильно износились: на четырех балках бетон практически превратился в крошку. Депутат подчеркнул, что мост для местных жителей очень важен: в частности, из-за его закрытия нарушилось функционирование турбазы, люди лишились рабочих мест.

«Мост давно нуждался в капитальном ремонте, мы долго искали возможности его отремонтировать, но денег в районном бюджете на эти цели не было. Мы с главой района Олегом Лебедевым отстаивали необходимость выделения средств на ремонт моста. С 2016 года я ежегодно направлял предложения о поправках в бюджет в согласительную комиссию в областном Собрании депутатов. Потом я лично обращался к губернатору Михаилу Ведерникову на заседании фракции «Единая Россия». Наконец, нас услышали – после согласительной комиссии 2018 года в областном бюджете были предусмотрены необходимые расходы, и району выделили субсидию», - заявил Олег Савельев.

Ремонт моста обойдется в 36,8 млн рублей. Конкурс выиграла псковская компания, работы стартовали в июне.

«На объект мы выехали со специалистами, осуществляющими строительный контроль. По их оценке, ремонтные работы выполняются качественно. Были проведены первые испытания моста – замечаний нет», - отметил Олег Савельев. Кроме того, он подчеркнул, что временная переправа через реку уже организована, и местные жители этому рады.

Согласно контракту, мост на автомобильной дороге общего пользования Михайловское – Раонь должен быть открыт 1 декабря текущего года.