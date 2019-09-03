Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе

13:52, 03 сентября 2019, ПАИ

В деревне Турки-Перевоз Невельского района перезахоронили останки 129 бойцов Красной Армии, найденные в ходе 12-й международной поисковой экспедиции «Вахта памяти». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукского мясокомбината, который оказал поддержку в проведении мероприятия.

Останки советских солдат были найдены во время экспедиции, которая прошла в августе возле озера Белое в Новохованской волости Невельского района при организационной поддержке администрации Псковской области, областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры» и невельского поискового отряда «Гвоздика». В этих местах в 1943 году осуществлялась Невельская наступательная операция, в ходе которой были понесены колоссальные потери. Здесь же хоронили тела убитых. Одно из захоронений – в месте расположения полевого госпиталя, которое искали 6 лет. Документально там зафиксировано захоронение 69 человек.

Заместитель командира отряда Михаил Ясютич рассказал, что в 2019 году «Гвоздике» исполнилось 15 лет. «Нам небезразлична судьба павших воинов, которые до сих пор не перезахоронены, в нашем районе их еще очень много лежит», - сказал он и заметил, что каждую «Вахту памяти» поднимают более 200 бойцов. Некоторые из них остаются безымянными, и поисковики надеются, что обнаруженные вместе с останками обмундирование и личные вещи позволят установить имена всех погибших.

В молодежной «Вахте памяти – 2019» приняли участие более 100 человек из разных регионов России, Белоруссии и Латвии. В рамках поисковой экспедиции проводились методические занятия и практические курсы по введению в профессию поисковика.