0
14:10
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
13:52
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
13:28
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
13:11
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
13:01
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
12:00
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:32
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
Еще новости
Общество

Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе

В деревне Турки-Перевоз Невельского района перезахоронили останки 129 бойцов Красной Армии, найденные в ходе 12-й международной поисковой экспедиции «Вахта памяти». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукского мясокомбината, который оказал поддержку в проведении мероприятия.

Останки советских солдат были найдены во время экспедиции, которая прошла в августе возле озера Белое в Новохованской волости Невельского района при организационной поддержке администрации Псковской области, областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры» и невельского поискового отряда «Гвоздика». В этих местах в 1943 году осуществлялась Невельская наступательная операция, в ходе которой были понесены колоссальные потери. Здесь же хоронили тела убитых. Одно из захоронений – в месте расположения полевого госпиталя, которое искали 6 лет. Документально там зафиксировано захоронение 69 человек.

Заместитель командира отряда Михаил Ясютич рассказал, что в 2019 году «Гвоздике» исполнилось 15 лет. «Нам небезразлична судьба павших воинов, которые до сих пор не перезахоронены, в нашем районе их еще очень много лежит», - сказал он и заметил, что каждую «Вахту памяти» поднимают более 200 бойцов. Некоторые из них остаются безымянными, и поисковики надеются, что обнаруженные вместе с останками обмундирование и личные вещи позволят установить имена всех погибших.  

В молодежной «Вахте памяти – 2019» приняли участие более 100 человек из разных регионов России, Белоруссии и Латвии. В рамках поисковой экспедиции проводились методические занятия и практические курсы по введению в профессию поисковика.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
03 сентября 2019
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
03 сентября 2019
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
03 сентября 2019
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
03 сентября 2019
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
03 сентября 2019
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 сентября 2019
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
03 сентября 2019
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
Михаил Ведерников: Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом
03 сентября 2019
Михаил Ведерников: Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом

Идет загрузка...