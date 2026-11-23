«Не лень, а физиология»: почему в ноябре тяжело вставать по утрам и как с этим бороться

08:43, 23 ноября 2026, ПАИ

В ноябре тяжелее вставать по утрам из-за сокращения светового дня. Выработка мелатонина начинается раньше, а значит, вечером быстрее приходит сонливость, а утром дольше не получается проснуться. И это не лень – это физиология, отметили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты назвали несколько рабочих шагов, которые помогают проснуться бодрым. Рекомендации без «волшебных таблеток», а с опорой на гигиену сна и режим:

Лучше подготовить всё с вечера: одежда, завтрак, сумка, маршрут. Экономия 15–20 минут и минимум стресса утром.

Лёгкий ужин за два часа до сна: йогурт, творог, запечённые овощи.

Отложить телефон, планшет и ноутбук за час до сна.

Проветрить спальню и поддерживать температуру 18–20°C, в прохладе сон крепче.

Ложиться спать в одно и то же время – это стабилизирует циркадные ритмы и снижает «эффект понедельника».

И ещё один приём: утром лучше сразу открыть шторы или включить яркие лампы – свет подавляет мелатонин и помогает мозгу быстрее перейти в режим бодрствования.