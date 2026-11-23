В России создали тест-системы для диагностики двух видов рака

08:09, 23 ноября 2026, ПАИ

Таргетные панели для диагностики рака молочной железы и рака яичников разработали научные сотрудники Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, сообщили РИА Новости в НГУ.

В настоящее время таргетные панели находятся на этапе тестирования в лабораторных условиях. В следующем году они пройдут проверку на контрольных образцах и на образцах пациентов с подтверждённым диагнозом и будут зарегистрированы как медицинские изделия, а затем введены в клиническую практику.

Таргетная панель – это комплексный лабораторный генетический тест методом секвенирования нового поколения, при котором исследуются не все ДНК или гены человека целиком, а только определённый набор заранее выбранных участков генов, связанных с конкретными заболеваниями (например, с определёнными видами рака). Работа проводится при поддержке программы «Приоритет-2030».

За рубежом аналогичные таргетные панели разработаны и внедрены в клиническую практику, однако в России разработка специалистов лаборатории биоинформатики НГУ станет первой.