Названы самые высокооплачиваемые подработки для пенсионеров: в тройке лидеров – такси

08:58, 23 ноября 2026, ПАИ

Сфера такси и пассажирских перевозок вошла в тройку самых высокооплачиваемых подработок для пенсионеров. Им готовы платить более семи тысяч рублей за смену, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов «Авито Подработки» и «Авито Услуг».

Аналитики изучили предложения о подработке за январь – октябрь этого года. Среди предложений для пенсионеров лидером стала сфера бытовых и персональных услуг, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 8 693 рубля за смену.

Второе место заняла пищевая промышленность – 7 209 рублей за смену, и замыкает тройку лидеров сфера такси и пассажирских перевозок. Пенсионерам предлагали в среднем 7 155 рублей за смену.

На четвёртом месте по оплате оказалась сфера доставки, грузоперевозок и логистики, а на пятом – транспортное машиностроение.