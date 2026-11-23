Эксперты назвали топ вещей в квартире, которые могут убить

07:29, 23 ноября 2026, ПАИ

Привести к травме или вовсе стать причиной смерти может скользкая плитка, мебель с острыми углами, лестница с еле различимыми ступеньками и ковёр с загибающимися краями. Об этом РИА Недвижимость сообщили опрошенные дизайнеры.

«Традиционно рейтинг бытового травматизма возглавляют ванная комната, прихожая, так как это зона транзита, где часто спотыкаются в темноте, кухня, а также балконы из-за опасности выпадения из окон детей», – отметила руководитель студии интерьерного дизайна Interior&Decor Юлия Клюева.

На кухне риски создают горячая плита, духовка, кипяток, острые предметы. Поэтому крайне важно, чтобы ящики и дверцы не мешали проходу, а плиту, мойку и рабочую поверхность было удобно использовать вместе.

В ванной комнате можно поскользнуться на мокром полу, при падении рядом оказываются ванна, раковина, предметы, о которые можно сильно удариться. Также фактором риска является наличие электрических приборов.

Следует обратить внимание на напольное покрытие в ванной – для него подойдут материалы с подходящими противоскользящими характеристиками.

Кроме того, следует тщательно продумывать расположение розеток. Специалисты обращают внимание, что они должны размещаться не ближе 60 сантиметров от источника воды.