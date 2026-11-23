«Ераст на всё горазд»: почему 23 ноября нужно было кланяться зиме

08:02, 23 ноября 2026, ПАИ

Память шести апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона, отмечает православная церковь сегодня, 23 ноября. Об этом пишет портал calend.ru.

На Руси крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине. Это должно было наделить животных здоровьем.

Особые приметы связывали с появлением детей. Если на Ераста светило солнце, то про ребёнка, родившегося в этот день, говорили, что у него в жизни всë будет хорошо. Он получит и удачу, и силу, и ум.

К этому времени на реках устанавливался лёд, но он был ещё непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом. Впрочем, крепкий лёд должен был появиться уже скоро: «С Ераста жди крепкого наста».

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», – подмечали в народе.

Если в этот день случалось особо сильное ненастье – с дождём, мокрым снегом, сильным ветром, метелью или морозом, нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы она не злилась на людей.