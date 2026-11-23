В Псковской области ожидается мокрый снег, дождь и гололедица
Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в Псковской области сегодня, 23 ноября. Днём осадки могут усилиться до умеренных, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
На дорогах местами гололедица. Западный ветер умеренный. Температура по области в течение суток – от –2 до +3 градусов.
В Пскове небольшие осадки. Температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.
Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России на предстоящей рабочей неделе ожидаются снегопады, во второй половине недели снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер.
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