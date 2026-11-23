В Псковской области ожидается мокрый снег, дождь и гололедица

07:09, 23 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в Псковской области сегодня, 23 ноября. Днём осадки могут усилиться до умеренных, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На дорогах местами гололедица. Западный ветер умеренный. Температура по области в течение суток – от –2 до +3 градусов.

В Пскове небольшие осадки. Температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России на предстоящей рабочей неделе ожидаются снегопады, во второй половине недели снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер.