Волонтёры помогут маломобильным псковичам попасть на избирательные участки 8 сентября

14:05, 03 сентября 2019, ПАИ

В день выборов, 8 сентября, волонтеры будут помогать маломобильным гражданам добираться до избирательных участков в Псковской области и сопровождать их. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Правила общения добровольцев с маломобильными избирателями обсудили на мероприятии, организованном Избирательной комиссией региона при участии проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда». В обсуждении приняли участие представители региональных отделений Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.

«Это была вводная лекция о том, как правильно и в рамках закона оказать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, которые в воскресенье придут на избирательные участки», - подчеркнула координатор проекта «Единой России» «Едина страна – доступная среда» в Псковской области, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

По ее словам, практическое занятие прошло в школе №12, там 8 сентября будут работать избирательные участки. Добровольцев научили пользоваться индукционной петлей, показали, как нужно поднимать и опускать избирателей-инвалидов на пандусе.

«А людям с нарушением зрения нужно просто предложить руку, чтобы они могли опереться на проводника. И это будет удобно», - добавила Марина Борисенкова.

8 сентября в Пскове пройдут довыборы в городскую Думу и областное Собрание депутатов.