Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии

14:10, 03 сентября 2019, ПАИ

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в Управлении Росгвардии по Псковской области прошли памятные мероприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства, в мероприятиях приняли участие руководство и личный состав управления Росгвардии, настоятель храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор, матери и вдовы военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В этот день по всей стране отдают дань памяти жертвам террористических актов, а также сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.

Врио начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковник Руслан Велиев отметил, что жертвами террористов становятся мирные, беззащитные люди, поэтому росгвардейцы должны, выполняя свой долг, эффективно противодействовать проявлениям терроризма.

Настоятель храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор отслужил литию. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку погибшим при исполнении воинского долга.