Информационный центр избиркома Псковской области будет работать в день выборов 8 сентября

14:36, 03 сентября 2019, ПАИ

В Единый день голосования, 8 сентября, в Псковской области будет работать Информационный центр региональной Избирательной комиссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, в течение всего дня в Центр, который откроется в 8:00, будет оперативно будет поступать информация о голосовании.

В избиркоме отметили, что данные о явке избирателей и об итогах голосования будут поступать в информационный центр из территориальных избирательных комиссий области по каналам ГАС «Выборы» и транслироваться на мониторе в режиме реального времени.

Работу Информационного центра откроет председатель облизбиркома Михаил Иванов – он расскажет об избирательных кампаниях, которые проходят в регионе в единый день голосования.

Кроме того, в течение всего дня запланированы выступления представителей Избирательной комиссии Псковской области, правоохранительных органов, общественных организаций и институтов гражданского общества, учебных учреждений, должностных лиц органов исполнительной власти, экспертов.

В течение всего дня в инфоцентре будет работать общественная «горячая линия» связи с избирателями избирателей 8 (900) 995-64-01.

Центр закончит свою работу в 23:00.

8 сентября, в Единый день голосования, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:

дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков);

выборы главы Бежаницкого района;

выборы главы Дновского района;

выборы главы Новоржевского района;

выборы главы Пустошкинского района;

выборы главы Пушкиногорского района;

выборы главы Усвятского района;

дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13.

выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2.

Всего в выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия №2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более тысячи членов УИК с правом решающего голоса.

В день голосования участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.