0
14:10
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
13:52
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
13:28
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
13:11
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
13:01
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
12:00
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:32
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Информационный центр избиркома Псковской области будет работать в день выборов 8 сентября

В Единый день голосования, 8 сентября, в Псковской области будет работать Информационный центр региональной Избирательной комиссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, в течение всего дня в Центр, который откроется в 8:00, будет оперативно будет поступать информация о голосовании.

В избиркоме отметили, что данные о явке избирателей и об итогах голосования будут поступать в информационный центр из территориальных избирательных комиссий области по каналам ГАС «Выборы» и транслироваться на мониторе в режиме реального времени.

Работу Информационного центра откроет председатель облизбиркома Михаил Иванов – он расскажет об избирательных кампаниях, которые проходят в регионе в единый день голосования.

Кроме того, в течение всего дня запланированы выступления представителей Избирательной комиссии Псковской области, правоохранительных органов, общественных организаций и институтов гражданского общества, учебных учреждений, должностных лиц органов исполнительной власти, экспертов.

В течение всего дня в инфоцентре будет работать общественная «горячая линия» связи с избирателями избирателей 8 (900) 995-64-01.

Центр закончит свою работу в 23:00.

8 сентября, в Единый день голосования, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:

дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков);
выборы главы Бежаницкого района;
выборы главы Дновского района;
выборы главы Новоржевского района;
выборы главы Пустошкинского района;
выборы главы Пушкиногорского района;
выборы главы Усвятского района;
дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13.
выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;
выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;
дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1;
дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5;
дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2.

Всего в выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия №2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более тысячи членов УИК с правом решающего голоса.

В день голосования участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
03 сентября 2019
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
03 сентября 2019
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
03 сентября 2019
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
03 сентября 2019
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
03 сентября 2019
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 сентября 2019
Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
03 сентября 2019
В Псковской области проведут «Цифровой забег»
Михаил Ведерников: Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом
03 сентября 2019
Михаил Ведерников: Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом

Идет загрузка...