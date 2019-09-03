Гарри Поттера исключили из списка литературы в школе США из-за «проклятий»

15:32, 03 сентября 2019, ПАИ

В США в одной из католических школ Нэшвилла (штат Теннесси) из списка литературы исключили серию книг про волшебника Гарри Поттера писательницы Джоан Роулинг. Как пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS местный пастор Дэн Рихил нашел в романе «проклятия».

«В этих книгах утверждается, что магия может быть как добром, так и злом, но это целенаправленная попытка ввести в заблуждение. С помощью заклинаний, упоминаемых в них, действительно можно вызвать злых духов", - считает священнослужитель.

Дэн Рихил сделал такие выводы «на основании консультаций с экзорцистами в Риме и США». Он также уточнил, что проверить тексты Джоан Роулинг его попросили родители одного из школьников.

Представители католической епархии в Нэшвилле отказались комментировать исключение романов о маге из списка школьной литературы. По их словам, «каждый пастор обладает полномочиями для принятия подобных решений».