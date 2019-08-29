Собака больше месяца сторожила тело погибшего петербуржца в Заполярье

15:10, 03 сентября 2019, ПАИ

Собака больше месяца сторожила тело жителя Санкт-Петербурга, который скончался в Мурманской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР Заполярья.

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области, 66-летний турист прибыл в регион в конце июля. Он оставил свою машину на парковке в Ловозерском районе и сообщил, что проведет сутки вблизи Сейдозера. Однако он не вернулся, поиски длились в течение месяца. Утром 2 сентября его тело нашли примерно в 3,5 км южнее от места, где он оставил автомобиль. Рядом находилась собака, а также снаряжение, продукты питания и палатка. Явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данному факту Следственный отдел по городу Мончегорску проводит доследственную проверку. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины и времени смерти мужчины, следователи опрашивают очевидцев и родственников погибшего.