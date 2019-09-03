Селить или не селить: Что будет с хостелами в многоквартирных домах Пскова с 1 октября

19:07, 03 сентября 2019, ПАИ

Владельцы хостелов по всей стране спешно приводят свой бизнес в соответствие с грядущими с 1 октября нововведениями. Те, у кого не получается – закрываются, некоторые уходят в подполье – и это классика жанра. Теперь, видимо, в сводках придётся читать не только о нелегальных залах с игровыми автоматами, но и «серых хостелах», работающих в жилых домах, втихаря от соседей.

Что изменится с 1 октября для владельцев хостелов

Ещё 15 апреля президент подписал закон, согласно которому гостиничные услуги с 1 октября в жилых помещениях оказывать запрещается. Это касается не только хостелов в квартирах, но и вообще любого жилья и любого вида гостиниц.

При этом никто не запрещает сдавать и снимать квартиры на сутки, неделю или месяц по договору найма. То есть использовать квартиру для личного бизнеса по-прежнему можно. Под запрет попадут именно гостиничные услуги. Любопытно, что на одном из популярных сайтов ровно половина объявлений о сдаче квартир в Пскове – посуточная аренда. По-видимому, спрос неплохой, раз хозяева с готовностью передают свою недвижимость из рук в руки. Такой вот себе хостел и не хостел одновременно. Приемлемый вариант для экономных, командировочных и тайно влюблённых.

Что такое хостелы

Это мини-гостиницы разной степени комфортности. Здесь можно снять отдельное спальное место или отдельный номер. Постояльцы таких гостиниц, как правило, готовы к тому, что вместе с ними могут жить 5, 10 или даже все 15 человек. В России есть сети хостелов, которые выкупают целые этажи или здания. Но бывают и «самодельные» хостелы, когда, к примеру, в наследство остаётся двух-трёхкомнатная квартира, туда ставят несколько двухъярусных кроватей и называют всё это хостелом.

У хостелов в России имеется свой ГОСТ. И пока в нём написано, что их можно размещать в квартирах и необязательно делать отдельный вход. С октября это изменится.

Почему решено всё изменить

С хостелами в многоквартирных домах возникают проблемы в виде шумных и не всегда чистоплотных постояльцев. Вряд ли соседи, покупая квартиру, рассчитывали поселиться на одной лестничной площадке с гостиницей.

Но когда особо нервные жильцы начинали жаловаться на происходящее, владелец хостела резонно замечал, что своей частной собственностью может распоряжаться как угодно. Прямого запрета на использование квартиры под хостел до сих пор не было. Соседям приходилось добиваться своего через суд и доказывать, что квартиру сдают не по договору найма, а фактически организовали в ней гостиницу с регулярной сменой постояльцев и сопутствующими размещению услугами.

Что изменится с 1 октября

В жилищном кодексе появилась строчка о запрете открывать гостиницы в жилых помещениях и запрете использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. Гостиничные услуги — это само размещение и сопутствующие услуги. То есть если в квартире официально нет гостиницы, но там можно забронировать место, постояльцам готовят завтраки, меняют белье, вызывают такси до вокзала, - это нарушение.

Хостелы в нежилых помещениях разрешены

Хостелы как таковые никто не запрещает и после 1 октября, но теперь, чтобы открыть мини-гостиницу, придётся сделать помещение нежилым. Это может быть отдельное здание нежилого назначения, которое оборудовали под гостиницу, или помещение в многоквартирном доме, которое перевели в нежилой фонд.

Нежилым помещением можно сделать не любую квартиру, согласия соседей не потребуется, но несколько условий всё же соблюсти надо:

- квартира может располагаться на первом этаже или выше, но под ней обязательно должны находиться нежилые помещения

- в квартире оборудован отдельный вход

- в ней никто не прописан и не живёт.

Квартиру или несколько квартир, объединённых в один хостел, на каком-нибудь шестом этаже перевести в нежилой фонд не получится, поэтому гостиничный бизнес здесь окажется под запретом.

Что грозит владельцам «неправильных» хостелов

Если на свой страх и риск оставить хостел в неприспособленной квартире, то с 1 октября будет считаться, что её используют не по назначению. Соседи запросто смогут нажаловаться куда следует, и после проверки владельца ждёт штраф. Максимальный штраф для физлиц - 1,5 тысячи рублей.

Если хостел на верхнем этаже жилого дома принадлежит предпринимателю или юрлицу и имеет официальный статус, то 1 октября у таких бизнесменов тоже точно будут проблемы с законом. Держать здесь мини-гостиницу больше не получится, если кто-то рискнёт, то штрафы за нарушение правил регистрации и миграционное законодательство составят сотни тысяч рублей.

Постояльцам нелегальных хостелов ничего не грозит даже после 1 октября.

Как в Пскове обстоят дела с хостелами

Псковское агентство информации обзвонило порядка десяти хостелов, действующих в Пскове. Часть из них зарегистрированы на Booking, часть в поиске клиентов справляются собственными силами. В каждом нас заверили, что их хостел, даже если размещается в жилом доме, имеет отдельный вход, либо помещение находится в статусе нежилой или коммерческой недвижимости. Есть и хостелы с собственным отдельным зданием. Псковские «хостельеры» заверяют, что готовы к октябрьским нововведениям и у них всё в порядке. По словам одного из владельцев мини-отеля, в Пскове если и были хостелы в многоквартирных домах, то они уже перестали действовать, и подобные адреса ему неизвестны.

Эту информацию подтвердили и в комитете по туризму Псковской области. По их данным, на территории региона действует 19 хостелов, что составляет 7,8% от всего номерного фонда. «Абсолютное большинство хостелов не расположены в многоквартирных домах, в связи с чем они не попадают под действие запрета, о котором идёт речь. Поэтому на размещение туристов нововведения не повлияют. К тому же запросов от представителей собственников хостелов на оказание содействия в переводе помещений в статус нежилых на сегодняшний день не поступало», - уточнили в комитете.