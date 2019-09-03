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Общество

17 единиц оружия и около 100 патронов изъяли в Псковской области

С 27 по 29 августа в Псковской области в рамках операции «Оружие» сотрудники Росгвардии изъяли 17 единиц гражданского оружия и 91 патрон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией провели в регионе более 700 проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия специалисты ведомства составили 54 административных протокола.

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