17 единиц оружия и около 100 патронов изъяли в Псковской области

16:31, 03 сентября 2019, ПАИ

С 27 по 29 августа в Псковской области в рамках операции «Оружие» сотрудники Росгвардии изъяли 17 единиц гражданского оружия и 91 патрон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией провели в регионе более 700 проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия специалисты ведомства составили 54 административных протокола.