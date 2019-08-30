Два областных турнира по лёгкой атлетике примут Великие Луки в сентябре

17:54, 03 сентября 2019, ПАИ

В сентябре в Великих Луках пройдут областные соревнования по лёгкой атлетике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

На 19-20 сентября запланированы финальные соревнования 2-го тура по легкой атлетике «Шиповка юных», на 27-28 сентября – Первенство региона среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

Заявки можно подать в Центр спортивной подготовки за 3 дня до начала соревнований по телефону/факсу: 8(8112) 53-17-46, или по электронной почте: csp.pskov@gmail.com