Российский автопром получит финансовую поддержку правительства

17:30, 03 сентября 2019, ПАИ

Российский автопром получит финансовую поддержку правительства. Как сообщает ТАСС, Минпромторг РФ намерен продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы.

«Мы зарезервировали пока небольшой объем средств, которые предусмотрены сейчас в проекте бюджета. После завершения согласования бюджетных процедур будет понятно точно, на какие меры. Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует еще дополнительных процедур согласования», - уточнил глава ведомства Денис Мантуров.

С 1 июля правительство перезапустило программы господдержки спроса на российском авторынке, выделив на это дополнительно 10 млрд рублей. Мантуров заверял, что денег хватит до конца 2019 года. Программы господдержки авторынка в 2019 году впервые были возобновлены 1 марта. Тогда правительство выделило на них 10,4 млрд рублей, однако уже к маю средства закончились.