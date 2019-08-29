Цирковой лев напал на женщину в Липецке

17:24, 03 сентября 2019, ПАИ

В Липецке цирковой лев напал на женщину, пришедшую на представление с ребёнком. Об этом сообщает Telegram-канал «Следак шепнул».

Директор цирка заявил, что женщина получила ряд предупреждений о недопустимом поведении. Несмотря на запрещающие таблички, она подошла к вольерам со львами, и один из них лапой нанёс посетительнице несколько ударов по лицу. Женщину доставили в больницу с рваными ранами лица, поврежден глаз.

По мнению сотрудников цирка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сама пострадавшая сказала, что вышла из циркового шатра, где стояли клетки, и животное стало тянуть её к себе. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.