Похитителей водонапорной башни нашли куньинские полицейские

17:48, 03 сентября 2019, ПАИ

Трое мужчин украли металлическую водонапорную башню в деревне Обжино Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено вечером 2 сентября. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников по «горячим следам», ими оказались 43-летний безработный великолучанин, ранее судимый за угон и хранение оружия, 43-летний не работающий житель поселка Кунья, привлекавшийся к ответственности за разбой, а также 34-летний житель куньинской деревни Клин, который был судим за хранение наркотиков.

Мужчины признались в краже металлической конструкции. В ходе обыска полицейские изъяли у них болгарку, бензогенератор и газорезочное оборудование.

По данному факту проводится проверка.