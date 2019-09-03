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Общество

Названо количество работающих женщин в России

В прошлом году в России были трудоустроены 53,2% женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По словам экспертов, невысокая трудоустроенность среди женщин объясняется тем, что они больше сфокусированы на семье и детях.

В целом, по данным ведомства в России работает 59,8% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%.

Уровень безработицы в 2018 году составлял 4,8% от численности рабочей силы. Среди женщин этот показатель был 4,7%, среди мужчин – 4,9%.

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