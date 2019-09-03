0
19:15
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
19:07
Селить или не селить: Что будет с хостелами в многоквартирных домах Пскова с 1 октября
17:47
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
16:37
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
14:10
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
13:52
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
13:28
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
Еще новости
Общество

Девять организаций проверит Роструд в Псковской области в сентябре

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в сентябре проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в девяти организациях и двух ИП региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в организациях ООО «Велторф»,  ООО «Реал», ООО «Чекан», ООО «Техномаш», ООО «Проммонтаж», ЗАО «Порховмелиорация», ООО «Техноинвестпсков», ООО «Агрострой», ООО «Семья строй».

Также псковский Роструд проведёт проверки по соблюдению трудового законодательства и норм охраны труда двух индивидуальных предпринимателей – ИП Михайлов Б. В. и ИП Высоцкий С. Ю.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
03 сентября 2019
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
03 сентября 2019
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
03 сентября 2019
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
03 сентября 2019
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
03 сентября 2019
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
03 сентября 2019
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
03 сентября 2019
С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов
03 сентября 2019
Михаил Ведерников вручил сертификаты победителям конкурса проектов ТОСов

Идет загрузка...