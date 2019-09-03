Девять организаций проверит Роструд в Псковской области в сентябре

19:48, 03 сентября 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в сентябре проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в девяти организациях и двух ИП региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в организациях ООО «Велторф», ООО «Реал», ООО «Чекан», ООО «Техномаш», ООО «Проммонтаж», ЗАО «Порховмелиорация», ООО «Техноинвестпсков», ООО «Агрострой», ООО «Семья строй».

Также псковский Роструд проведёт проверки по соблюдению трудового законодательства и норм охраны труда двух индивидуальных предпринимателей – ИП Михайлов Б. В. и ИП Высоцкий С. Ю.