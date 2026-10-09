Псковский бренд «8 мерч» поддержали на интенсиве в Москве

13:19, 09 октября 2026, ПАИ

Интенсив «Локальные бренды: развитие и продвижение» от платформ «Росмолодёжь. Предпринимай» и «Таврида. АРТ» завершился в Москве. Псковскую область представляла предприниматель, лидер движения «Росмолодёжь. Предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве молодёжной политики.

Интенсив длился пять дней. В нём приняли участие 100 человек, которые по итогу мероприятия защищали свои проекты перед экспертами.

Анастасия Чугунова вошла в число пяти участников, получивших диплом и сертификат на развитие своего бренда.

«Этот день рождения я точно не забуду. Вместо привычного праздничного стола – обучение в Москве. Интенсив включал несколько мощных модулей: «Созидатели» и «Креатив». Мы не просто слушали лекции, а прошли путь до защиты собственного проекта. Я представляла свой бренд «8 мерч». Для меня было большой честью показать свой город на таком уровне. «8 мерч» – это не просто одежда. Это бренд культурного кода, основанный на истории Пскова, который я объединяю с современными трендами уличного мерча», – поделилась она.



Фото: предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области



Фото: предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области



Фото: предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области



Фото: предоставили в министерстве молодёжной политики Псковской области







Девушка рассказала, что результаты превзошли все ожидания: эксперты дали положительную обратную связь, Универмаг национального центра «Россия» согласился выставить худи с вышивкой как экспонат, а галерея «Локалист» отметила проект.

«Но самым волнительным моментом стало награждение. Я получила диплом, который вручили всего лишь пяти из ста человек! Это невероятная мотивация двигаться дальше. Спасибо организаторам за этот опыт. Псков, я докажу, что наш культурный код может звучать современно!» – добавила Анастасия Чугунова.