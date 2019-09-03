Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе

19:15, 03 сентября 2019, ПАИ

Псковское агентство информации заняло второе место в рейтинге самых цитируемых в регионе изданий по итогам второго квартала 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в исследовательской компании «Медиалогия».

В рейтинг также вошли ещё два СМИ из состава Медиахолдинга Псковской области: газета «Псковская правда» (4 место) и газета «Аргументы и Факты – Псков» (10 место). Совокупный индекс цитируемости СМИ госмедиахолдинга, вошедших в топ-10, составляет 16,64.

Индекс цитируемости (ИЦ) – показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

«Для нас рейтинг цитируемости — один из инструментов, который позволяет оценить присутствие Псковского агентства информации в медиапространстве региона, - отметила главный редактор издания Ирина Потапова. - Понятно, что он отражает не только результаты работы редакции, но и значимость самих информационных поводов. Если еще несколько лет назад такими инфоповодами, как правило, становились громкие происшествия, то сейчас все чаще это информация об изменениях в регионе, о финансировании в рамках нацпроектов, о мероприятиях, попавших в федеральную повестку».