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Общество

Школьникам Пскова для обеспечения их безопасности вручили фликеры

Фликер — это пусть и небольшой по своим размерам, но весьма значимый предмет в вопросах обеспечения безопасности ребенка на дороге. Это могут быть наклейки, нашивки, рисунки красками на одежде, портфеле или обуви участника дорожного движения. А иногда и небольшие предметы, которые похожи на детскую игрушку — крохотные смайлики, человечки или машинки. Такие «яркие» элементы позволяют заметить ребенка, вышедшего на дорогу в темное время суток — рано утром или вечером. В Пскове в первые дни нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции провели специальную акцию, к которой присоединился и корреспондент Псковского агентства информации.

У ряда городских школ сотрудники ведомства вручили учащимся фликеры и рассказали об их использовании. Эксперты отметили, что эти «помощники» позволяют водителям заметить ребенка на расстоянии до 100 метров вместо привычных 20. Автовладелец успеет принять меры для торможения и можно будет избежать неприятных ситуаций при  переходе дороги или при выборе маршрута по краю проезжей части.

Итогом такой акции стал ролик-напоминание для всех учеников школ Псковской области.

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