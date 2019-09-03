Память жертв террористических актов почтили псковичи

20:19, 03 сентября 2019, ПАИ

3 сентября в Пскове активисты партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» провели встречу, на которой вспоминали о трагедии в Беслане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Участники встречи отметили, что таким безжалостным атакам и бессмысленным убийствам нет никакого оправдания. Они подчеркнули, что весь мир должен объединиться в стремлении решительно противостоять терроризму.

В знак памяти и скорби собравшиеся зажгли свечи памяти.

В 2004 году в Беслане во время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1 тысяча 128 человек были в плену у бандитов. В ходе теракта погибли более 300 человек, среди них 186 детей.