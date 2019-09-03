0
22:54
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
21:13
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
19:15
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
19:07
Селить или не селить: Что будет с хостелами в многоквартирных домах Пскова с 1 октября
17:47
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
16:37
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
14:10
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Еще новости
Общество

Память жертв террористических актов почтили псковичи

3 сентября в Пскове активисты партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» провели встречу, на которой вспоминали о трагедии в Беслане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Участники встречи отметили, что таким безжалостным атакам и бессмысленным убийствам нет никакого оправдания. Они подчеркнули, что весь мир должен объединиться в стремлении решительно противостоять терроризму.

В знак памяти и скорби собравшиеся зажгли свечи памяти.

В 2004 году в Беслане во время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1 тысяча 128 человек были в плену у бандитов. В ходе теракта погибли более 300 человек, среди них 186 детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
03 сентября 2019
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
03 сентября 2019
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
03 сентября 2019
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
03 сентября 2019
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
03 сентября 2019
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
03 сентября 2019
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
03 сентября 2019
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена

Идет загрузка...