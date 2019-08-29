До 12 лет тюрьмы грозит водителю-псковичу за смерть пассажирки

20:38, 03 сентября 2019, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет 46-летний житель Псковского района, который в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения, что стало причиной смерти человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что днём в середине июля 2019 года мужчина в пьяном виде ехал на автомобиле ЗАЗ – Шанс по шестому километру автодороги «Псков-Кислово-Палкино». На данном участке дороги разрешено было ехать со скоростью 60 километров в час, однако мужчина вёл автомобиль со скоростью около 90 километров в час. Из-за превышения скорости водитель не смог выдержать необходимый боковой интервал, съехал на обочину, потерял контроль над управлением транспорта, допустил его занос, пересек проезжую часть, съехал в кювет, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия, женщине-пассажиру автомобиля были причинены телесные повреждения, которые привели к ее смерти.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения. Санкция пункта «а» части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.