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Происшествия

Эстонец перелез через закрытые ворота на границе с Псковской областью

На границе Эстонии и Псковской области в пункте пропуска «Койдула» («Куничина Гора») мужчина перелез через закрытые ворота и незаконно оказался на российской стороне границы. Перед этим таможенники обнаружили у него деньги, запрещённые к вывозу по санкционным правилам, сообщает газета «Гудок».

Фото: СЗТУ

По имеющимся данным, у мужчины нашли 50 евро и неизвестную сумму в рублях, подпадающих под санкционные ограничения. Таможенник объяснил ему, что перевозить эти деньги через границу нельзя, и предложил вернуться обратно.

Однако мужчина решил продолжить путь в Россию. Несмотря на то что сотрудники таможни успели закрыть ворота пункта пропуска, он перелез через них и направился дальше.

Эстонская сторона уведомила о случившемся российских пограничников. Где сейчас находится мужчина, неизвестно.

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