Житель Псковского района предстанет перед судом за угрозу соседке убийством

21:26, 03 сентября 2019, ПАИ

В Псковском районе перед судом предстанет местный житель, который угрожал убийством своей соседке (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что вечером 11 августа 2019 года в деревне Верхолино Псковского района мужчина пришел во двор дома соседки и поссорился с ней. В ходе конфликта мужчина достал из куртки кухонный нож, подошёл к женщине и стал ей угрожать убийством.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения. Санкция статьи 119 части 1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.