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Общество

Памятное мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошло в Пушкинских Горах

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в Пушкинских Горах прошло памятное мероприятие. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», началось мероприятие с шествия от зоны отдыха «Борок» до старой площади, где состоялся митинг.

К собравшимся обратился депутат городского поселения «Пушкиногорье», член фракции «Единой России» Александр Афанасьев. «Почему каждый год мы вновь и вновь вспоминаем эту трагедию? Да потому что мы не имеем права забывать о том горе, которое пережили люди и их близкие, а самое важное - для того, чтобы подобное никогда не произошло вновь!» - сказал он, вспоминая о драматическом событии в Беслане.

Пушкиногорцы, активисты и сторонники партии «Единая Россия» почтили память погибших минутой молчания и включили фонарики на мобильных телефонах.

3 сентября по всей России отдают дань памяти жертвам террористических актов, а также сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.

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