Избивший до смерти сожительницу житель Себежа предстанет перед судом

22:02, 03 сентября 2019, ПАИ

В Себеже перед судом предстанет 48-летний местный житель, который обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений сожительнице со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в Себеже в период с 21 по 24 мая 2019 года обвиняемый потребовал от 74-летней сожительницы деньги на спиртное. Получив отказ, он ударил ее кулаком в голову, причинив телесное повреждение в виде черепно-мозговой травмы.

24 мая потерпевшая была госпитализирована в больницу, однако в тот же день скончалась не приходя в сознание.

Мужчина был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области направил уголовное дело в суд для рассмотрения.