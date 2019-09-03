Прием заявок на участие в «Походе первокурсника - 2019» стартовал в Пскове

22:20, 03 сентября 2019, ПАИ

В Пскове стартовал приём заявок на «Поход первокурсника – 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в этом году молодёжный слёт «Поход первокурсника - 2019», направленный на знакомство студентов между собой, пройдёт в Псковской области в 13-й раз. Приём заявок продлится до 16 сентября.

От каждого факультета одного учебного учреждения в слёте могут участвовать не более двух команд. В состав каждой должны входить 10-12 человек, не менее половины из которых – студенты I курса не младше 18 лет. Если от факультета формируется более двух команд, то можно подавать заявки на все команды, две из которых попадают в основной состав участников слёта, остальные – в резерв. Команды из резерва могут перейти в основной состав, если на момент прекращения приема заявок количество участников не достигнет максимума.

Максимальное число команд в основном составе – 25. При переводе команд из резерва в основной состав учитывается дата и время подачи заявки.

Слет пройдет с 21 по 22 сентября. Каждая из команд должна быть обеспечена туристическим инвентарем (палатки, набор котлов, компас, спальные мешки, коврики, топор, ножовка, тент) и продуктами питания на двое суток.

Заявки на участие в мероприятии необходимо подавать в отдел досуга Псковского городского молодежного центра (улица Максима Горького, 15). Подробную информацию о походе можно узнать в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».