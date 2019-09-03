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Общество

Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»

3 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с президентом австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер перспективы развития сотрудничества и реализацию совместных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона подчеркнул, что благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» более десяти лет взаимодействует с Псковской областью. За это время в регионе были реализованы многие социально значимые проекты. Михаил Ведерников поблагодарил Паскаль Вайер за важную и нужную работу по поддержке детских социальных учреждений Псковской области.

Президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» отметила активную работу властей Псковской области в социальной сфере. Она рассказала главе региона о проделанной работе по поддержке социальных и образовательных учреждений, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Я считаю, что дети принадлежат всему миру, а не определенной стране. Больше всего в заботе и понимании нуждаются ученики коррекционных школ. При содействии администрации Псковской области мы уже успешно реализуем проекты по поддержке таких учреждений и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - отметила Паскаль Вайнер.

В качестве положительного примера подобной совместной работы она назвала Воронцовскую коррекционную школу Островского района, где успешно ведется социальная адаптация детей с особенностями развития.

В рамках встречи стороны обсудили взаимодействие в сфере постинтернатного сопровождения и профориентации воспитанников социальных учреждений, а также вопросы по волонтёрству. Губернатор Псковской области сообщил, что в Пскове планируется открытие специализированного центра добровольчества. Паскаль Вайнер предложила реализовать совместный проект по обмену волонтерами. Она отметила, что в Австрии многие молодые люди изучают русский язык.

По итогам общения Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область готова активно развивать взаимодействие с благотворительной ассоциацией. «Администрация области открыта к диалогу, мы готовы поддерживать социально значимые проекты», - заключил глава региона. 

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