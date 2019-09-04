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Автомобиль врезался в остановку в Пскове, есть пострадавшие

Фото УМВД России по Псковской области

4 сентября около 7:40 в Пскове в автобусную остановку на улице Леона Поземского, 115 врезался автомобиль «Шевроле». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • ДТП на улице Леона Поземского
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • ДТП на улице Леона Поземского
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • ДТП на улице Леона Поземского
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • ДТП на улице Леона Поземского
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • ДТП на улице Леона Поземского
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • ДТП на улице Леона Поземского
    Фото: УМВД России по Псковской области

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили 4 человека, которые находились на остановке в ожидании автобуса.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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