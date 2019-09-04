Автомобиль врезался в остановку в Пскове, есть пострадавшие
4 сентября около 7:40 в Пскове в автобусную остановку на улице Леона Поземского, 115 врезался автомобиль «Шевроле». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
-
Фото: УМВД России по Псковской области
-
Фото: УМВД России по Псковской области
-
Фото: УМВД России по Псковской области
-
Фото: УМВД России по Псковской области
-
Фото: УМВД России по Псковской области
-
Фото: УМВД России по Псковской области
По предварительным данным, в результате аварии травмы получили 4 человека, которые находились на остановке в ожидании автобуса.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.