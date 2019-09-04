Водитель въехавшего в автобусную остановку в Пскове автомобиля погиб

08:45, 04 сентября 2019, ПАИ

Водитель автомобиля «Шевроле», который 4 сентября около 7:40 врезался в автобусную остановку на улице Леона Поземского, 115 в Пскове, погиб. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Управлял автомобилем 67-летний мужчина, который вместе со своим сыном направлялся в Псков на работу из деревни Писковичи Псковского района.

Пострадали в результате ДТП четыре женщины,стоявшие на остановке, все они госпитализированы. Одна из них получила открытые переломы и находится в тяжёлом состоянии.