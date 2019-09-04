Более тысячи пачек сигарет попытался вывезти злоумышленник из Псковской области в Латвию

08:57, 04 сентября 2019, ПАИ

В Пыталовском районе в пункте пропуска «Убылинка» на границе России и Латвии при осмотре легкового автомобиля марки «Мерседес», следующего на выезд из страны, обнаружено более тысячи пачек табачной продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в прессс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области, сигареты были спрятаны в полости заднего бампера и под обшивкой салона крыши автомобиля.

Еще один инцидент произошел на российско-латвийского границе в пункте пропуска «Бурачки», где в микроавтобусе «Мерседес» мужчина пытался ввезти на территорию России 46 жестких дисков для компьютеров, спрятанных за сумками с личными вещами на верхней полке салона автомобиля.

По предварительной оценке общая стоимость задержанного товара составила около 400 тысяч рублей. Все выявленные товары и предметы изъяты и переданы в таможню проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.