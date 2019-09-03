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Общество

Учёные доказали негативное влияние смартфонов на детей

Группа ученых из России завершила многолетнее исследование, в ходе которого доказала негативное воздействие излучения сотовых телефонов и смартфонов на детей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН.

Для исследования в Химках на базе подмосковного лицея № 10 специалисты организовали мониторинг показателей детей — пользователей мобильной связи, который с 2014 года продолжили в расширенном объеме на базе лицея № 17.

«Важно отметить, что, помимо основной группы, в которую входили дети — пользователи мобильных телефонов, была сформирована контрольная, участники которой обходились без этих устройств. Именно факт наличия контрольной группы является неоспоримым преимуществом наших исследований», — уточнила старший научный сотрудник института Наталия Хорсева.

В результате выяснилось, что у детей, использующих мобильные телефоны, замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции по сравнению с контрольной группой. Кроме того, в 39,7% случаев у пользователей гаджетов зарегистрировали увеличение показателя утомляемости (в 30,3% он был значительным), в 50,7% снизился показатель работоспособности. 

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