Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове

09:52, 04 сентября 2019, ПАИ

24-26 сентября в Пскове пройдёт Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

В программе - встречи с детскими писателями и поэтами, конкурсы для школьников и студентов, мастер-классы, выставки, кинопросмотры, пресс-конференции и круглые столы.

Гостями фестиваля в Пскове станут детские писатели и поэты Татьяна Беринг (Москва), Тамара Крюкова (Москва), Наталия Волкова (Москва), Анна Игнатова (Санкт-Петербург), сценарист, режиссёр, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник (Москва).

Девиз фестиваля: «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!»