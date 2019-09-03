0
22:54
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
21:13
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
19:15
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
19:07
Селить или не селить: Что будет с хостелами в многоквартирных домах Пскова с 1 октября
17:47
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
16:37
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
14:10
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Еще новости
Общество

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове

24-26 сентября в Пскове пройдёт Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

В программе - встречи с детскими писателями и поэтами, конкурсы для школьников и студентов, мастер-классы, выставки, кинопросмотры, пресс-конференции и круглые столы.

Гостями фестиваля в Пскове станут детские писатели и поэты Татьяна Беринг (Москва), Тамара Крюкова (Москва), Наталия Волкова (Москва), Анна Игнатова (Санкт-Петербург), сценарист, режиссёр, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник (Москва).

Девиз фестиваля: «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!» 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
03 сентября 2019
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
03 сентября 2019
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
03 сентября 2019
Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
03 сентября 2019
Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
03 сентября 2019
Памятные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли в псковской Росгвардии
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
03 сентября 2019
Останки 129 советских солдат перезахоронили в Невельском районе
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена
03 сентября 2019
Сумма грантов для ТОСов в Псковской области будет увеличена

Идет загрузка...