0
13:00
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
12:04
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
11:23
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
10:34
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
10:23
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
22:54
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
21:13
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Еще новости
Общество

«День первоклассника» прошёл в Острове

3 сентября в Острове прошёл «День первоклассника». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия», помощь в организации оказали депутаты Собрания Островского района Владлен Небейголова и Владимир Никифоров.

В зале собрались около 250 детей, которые в этом году впервые отправились в школу. В их адрес прозвучали поздравления с началом учебного года, пожелания успехов и хороших оценок. Затем коллектив центра культуры «Юбилейный» представил юным гостям развлекательно-познавательную программу.

В завершение праздника все первоклассники получили подарки со сладостями, воздушные шары и флажки.

«Первый шаг в школьную жизнь – это очень важное событие. Желаем первоклассникам найти хороших друзей, в полной мере раскрыть свои таланты и способности. Трудолюбия, терпения, интересных уроков и незабываемых моментов!» - пожелал ребятам секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» №250 Роман Заяц, который также принял участие в подготовке мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
04 сентября 2019
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
04 сентября 2019
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области 1
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
04 сентября 2019
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы 1
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
04 сентября 2019
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
04 сентября 2019
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
03 сентября 2019
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
03 сентября 2019
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе

Идет загрузка...