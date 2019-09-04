«День первоклассника» прошёл в Острове

11:32, 04 сентября 2019, ПАИ

3 сентября в Острове прошёл «День первоклассника». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия», помощь в организации оказали депутаты Собрания Островского района Владлен Небейголова и Владимир Никифоров.

В зале собрались около 250 детей, которые в этом году впервые отправились в школу. В их адрес прозвучали поздравления с началом учебного года, пожелания успехов и хороших оценок. Затем коллектив центра культуры «Юбилейный» представил юным гостям развлекательно-познавательную программу.

В завершение праздника все первоклассники получили подарки со сладостями, воздушные шары и флажки.

«Первый шаг в школьную жизнь – это очень важное событие. Желаем первоклассникам найти хороших друзей, в полной мере раскрыть свои таланты и способности. Трудолюбия, терпения, интересных уроков и незабываемых моментов!» - пожелал ребятам секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» №250 Роман Заяц, который также принял участие в подготовке мероприятия.