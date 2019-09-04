0
13:00
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
12:04
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
11:23
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
10:34
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
10:23
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
22:54
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
21:13
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Еще новости
Общество

После вмешательства прокуратуры в Красногородске организовали сбор ртутьсодержащих ламп

В Красногородском районе после вмешательства прокуратуры организовали сбор ртутьсодержащих осветительных ламп, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства ранее провели проверку и установили, что места первичного сбора ламп и сбор соответствующих отходов отсутствовали. Это является нарушением требований законодательства, регламентирующего правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп.

В адрес главы администрации Красногородска и глав администраций двух сельских поселений прокуратура внесла представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
04 сентября 2019
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
04 сентября 2019
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области 1
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
04 сентября 2019
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы 1
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
04 сентября 2019
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
04 сентября 2019
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
03 сентября 2019
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
03 сентября 2019
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе

Идет загрузка...