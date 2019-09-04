После вмешательства прокуратуры в Красногородске организовали сбор ртутьсодержащих ламп

11:02, 04 сентября 2019, ПАИ

В Красногородском районе после вмешательства прокуратуры организовали сбор ртутьсодержащих осветительных ламп, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства ранее провели проверку и установили, что места первичного сбора ламп и сбор соответствующих отходов отсутствовали. Это является нарушением требований законодательства, регламентирующего правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп.

В адрес главы администрации Красногородска и глав администраций двух сельских поселений прокуратура внесла представления, которые рассмотрены и удовлетворены.