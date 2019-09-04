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Происшествия

Насмерть сбивший пешехода опочанин предстанет перед судом

Житель Опочецкого района предстанет перед судом за «пьяное» ДТП, в котором один пешеход погиб, а второй получил травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В мае в поселке Красногородск на улице Советской автомобиль под управлением мужчины в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемой «зебре». Один из пешеходов скончался на месте происшествия, второй получил травмы, которые нанесли тяжкий вред его здоровью.

Уголовное дело, возбуждённое по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью), направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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