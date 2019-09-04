В Псковской области проходят учения экипажей армейских вертолётов

10:47, 04 сентября 2019, ПАИ

В Псковской и Ленинградской областях началось лётно-тактическое учение с бригадой армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа.

Экипажи армейской авиации совершат перелет с аэродрома Остров на оперативные аэродромы Смуравьево и Прибылово. В это время пилоты и другие члены экипажа во взаимодействии с радиотехническими войсками объединения будут совершенствовать навыки преодоления систем противовоздушной обороны условного противника.

Летчики отработают вопрос уничтожения наступающих подразделений «противника» с помощью фотострельбы и с применением авиационных средств поражения — неуправляемых авиационных ракет класса «воздух-поверхность».

Вертолеты армейской авиации выступят также в качестве средств воздушного нападения «противника» в рамках тактического учения с дивизией противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Часть сил и средств бригады армейской авиации будет выделена для обеспечения совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

На летно-тактическое учение привлекаются более 30 экипажей бригады армейской авиации ЗВО, задействованы ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевые вертолеты Ми-35, разведывательно-ударные штурмовые вертолеты нового поколения Ка-52, а также многоцелевые вертолеты Ми-8 и Ми-26.