Второй Международный кубок по мотоджимхане пройдёт в Пскове

12:30, 04 сентября 2019, ПАИ

Второй Международный кубок по мотоджимхане пройдёт в Пскове с 6 по 8 сентября, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Впервые International Gymkhana Cup состоялся в России в 2017 году, тогда площадкой проведения соревнований также был выбран Псков. Это одно из крупнейших событий в мировой мотоджимхане.

В этом году IGC пройдет в формате двухдневной тренировки с тренерами по мотоджимхане, в третий день мотоциклисты поборются за кубок. В состязаниях примут участие спортсмены и любители из разных стран мира в трёх категориях (мотоциклы с объёмом двигателя до 700 см3 и более, круизёр) и шести группах. Заявки уже подали представители Нидерландов, Таллинна (Эстония), Риги (Латвия), Белоруссии, Москвы, Смоленска, Калининграда, Пензы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов России. В качестве тренеров выступят мотоциклисты из Нидерландов, Москвы, Петербурга, Пскова, Ростова-на-Дону, Пензы и Риги. Участники соревнований продемонстрируют уровень владения своим мотоциклом, посмотрят на уровень мастерства именитых мировых спортсменов, получат ценные советы на мастер-классах. Помимо личного зачёта будет проведен командный между странами-участницами. В каждую сборную отберут 5 лучших пилотов от каждой страны.

Международный кубок по мотоджимхане состоится на площадке торгово-развлекательного центра «FJORD PLAZA» (Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23).

Расписание мероприятия:

6 сентября

11:00 – 18:00 - тренировочный день на трех площадках. Мастер-классы от ведущих спортсменов.

7 сентября

11:00 – 18:00 - тренировки, мастер-классы от лидеров мотоджимханы на пяти тренировочных площадках.

В этот же день будет проходить техосмотр, квалификация пилотов на GP-8, заезды по тренировочной трассе для прошедших регистрацию пилотов

В 12:00 начнется семейный велопраздник «Будь примером на дороге!», который организуют Госавтоинспекция Псковской области и представители мотоклуба «Позитивная механика». В программе - квест для всей семьи, катание на тележках, эстафеты на велосипедах. Также запланирован розыгрыш велосипеда, участники смогут получить подарок от ГАИ.

8 сентября

11:00 - 11:45 - построение спортсменов, торжественное открытие соревнований

11:45 - 12:15 - изучение трассы

12:25 - 15:00 - первый заезд

15:00 - 15:15 - техническая пауза,

15:20 - 17:00 - второй заезд

17:00 - 17:30 - техническая пауза, выступление мото-родео

17.30 - 19:00 - награждение победителей, закрытие соревнований.