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Общество

Картину великолучанина «На руинах Сталинграда» передадут в дар Волгограду

В Волгоград отправят холст «На руинах Сталинграда» известного великолукского художника Олега Александрова, сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении «Единой России».

Работа была написана в этом году. По словам автора, для него большая честь принимать участие в таком масштабном проекте.

«Символично, что мы передаем в дар именно эту картину. Великие Луки и Сталинград в годы войны связывает очень многое. Командующий 3-й Ударной Армией Кузьма Галицкий назвал Великолукскую наступательную операцию «Сталинградской битвой в миниатюре» или «Малый Сталинград», - отметили в местном отделении «Единой России».

В результате международной акции «Война на холсте как память поколений» к 2020 году в городе-герое Волгограде планируется собрать коллекцию оригиналов работ художников разных национальностей и создать постоянно действующую экспозицию, отражающую события Великой Отечественной войны. В дар уже переданы картины из многих республик и регионов России, а также Китая, Молдавии, Азербайджана. Теперь к акции в рамках партийного проекта «Историческая память» присоединилось псковское отделение «Единой России».

Координатор партпроекта в Великих Луках, депутат фракции «Единой России» в городской Думе Дмитрий Белюков отметил, что проект направлен на популяризацию исторического прошлого России, которое является основой для патриотического воспитания молодежи. «Приятно, что и Великие Луки вносят вклад в акцию «Война на холсте как память поколений», - заявил он.

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