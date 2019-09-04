1
13:00
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
12:04
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
11:23
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
10:34
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
10:23
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
22:54
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
21:13
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Еще новости
Общество

Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы

Предложения общественных организаций, которые вносятся на региональный и федеральный уровни, в итоге превращаются в нужные инициативы. Об этом заявил руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров на пресс-конференции 4 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Елизаров отметил, что в регионе много общественных организаций в разных сферах. В частности, «Управа ЖКХ» плотно работает с Региональным оператором - Фондом капитального ремонта. «Мы поверяем, насколько качественно проводится капремонт по тому или иному адресу, если есть какие-то претензии, обращаем на это внимание подрядчика или фонда», - рассказал спикер. Он подчеркнул, что в состав комиссий входят люди со строительным образованием, которые умеют читать сметы, поэтому всегда звучат конкретные предложения.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
04 сентября 2019
В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области
04 сентября 2019
Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области 1
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы
04 сентября 2019
Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы 1
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
04 сентября 2019
Перспективы сотрудничества обсудили псковский губернатор и глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
04 сентября 2019
Псковская область получит 40 машин скорой помощи и 35 школьных автобусов
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
03 сентября 2019
Псковский губернатор обсудил реализацию совместных проектов с президентом благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
03 сентября 2019
Вышел в свет очередной выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе
03 сентября 2019
Псковское агентство информации сохраняет лидерские позиции по цитируемости в регионе

Идет загрузка...