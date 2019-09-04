Сергей Елизаров: Предложения общественников превращаются в нужные инициативы

11:23, 04 сентября 2019, ПАИ

Предложения общественных организаций, которые вносятся на региональный и федеральный уровни, в итоге превращаются в нужные инициативы. Об этом заявил руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров на пресс-конференции 4 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Елизаров отметил, что в регионе много общественных организаций в разных сферах. В частности, «Управа ЖКХ» плотно работает с Региональным оператором - Фондом капитального ремонта. «Мы поверяем, насколько качественно проводится капремонт по тому или иному адресу, если есть какие-то претензии, обращаем на это внимание подрядчика или фонда», - рассказал спикер. Он подчеркнул, что в состав комиссий входят люди со строительным образованием, которые умеют читать сметы, поэтому всегда звучат конкретные предложения.