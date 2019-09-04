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Общество

Более 100 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области

На интерактивную карту несанкционированных свалок Псковской области нанесены уже 300 объектов незаконного хранения мусора, 112 из них удалось ликвидировать. Об этом сообщил руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров на пресс-конференции 4 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Елизаров заявил, что проект «Генеральная уборка», ядром которого является интерактивная карта свалок, стал народным. Нанести объект на карту может любой гражданин, а общественники сообщат об этом в ответственные ведомства. «Потом мы проверяем, убирают ли эти свалки: выкладываем в соцсети фото «было-стало», - рассказал спикер. По его словам, когда проект стартовал в 2017 году, в него верило очень мало людей, а сейчас он живёт и развивается. «Органы власти тоже в этот проект не верили, думали, что это пиар», - заметил Сергей Елизаров и добавил, что многие из тех, кто наносит точку на карту свалок, готовы и сами принимать участие в ее ликвидации.

При этом он считает, что недостаточно просто убрать свалку, нужны меры по недопущению повторного ее появления, «место-то насиженное». По словам общественника, для этого нужно устанавливать контейнеры и своевременно их вывозить. Кроме того, бывают случаи неправильной ликвидации свалок - когда мусор или закапывают, или просто перевозят с место на место. «И это не единичные случаи. Например, такие ситуации возникали и в Островском, и в Печорском районе», - пояснил Сергей Елизаров.

Он отметил, что очень сложно «схватить за руку» тех, кто мусорит в лесах. Чаще всего там находят бытовые отходы, которые псковичи вывозят со своих дач, или строительный мусор крупных организаций. «Чтобы таких людей наказать, нужно не только схватить их за руку, но и еще двух свидетелей привести», - сказал общественник. Также каждый год фиксируются свалки с опасными отходами - батарейками, люминесцентными лампами. «Иногда приходится в ручном режиме влиять на конкретные ситуации, а ведь есть организации, которые должны без напоминаний со стороны того же губернатора работать с такими опасными отходами», - подчеркнул Сергей Елизаров.

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