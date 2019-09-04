Глава «Управы в ЖКХ»: В Пскове капремонт домов проходит без грубых нарушений

11:49, 04 сентября 2019, ПАИ

«В Пскове капремонт проходит более-менее нормально, без грубых нарушений, хуже дело обстоит в районных центрах», - заявил руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров на пресс-конференции 4 сентября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в качестве примера работы общественников в части контроля за капремонтом Сергей Елизаров привёл ситуацию, сложившуюся в 2017 году в Печорах. Там подрядчик не выполнил капитальный ремонт дома, о чём жители сообщили в «Управу ЖКХ». «Мы добились, чтобы его отстранили от всех работ, к тому же теперь он не может три года вести деятельность в области ремонта многоквартирных домов», - заявил общественник.

«Многие подрядчики нас знают и просто не хотят с нами связываться, предпочитая просто принять во внимание наши рекомендации, - отметил Сергей Елизаров. - Кто-то, конечно, из подрядчиков всерьез нас не воспринимает, тогда мы приглашаем СМИ, телевидение, жителей и при всех говорим о существующих проблемах».

Также, добавил спикер, «Управа ЖКХ» рассказывает жителям об алгоритме действий в случае, если подрядчик оказался нерадивым.