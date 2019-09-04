10 псковичей наказали за нарушение правил нахождения вблизи железной дороги

12:41, 04 сентября 2019, ПАИ

В рамках профилактической операции «Дети и транспорт» в Псковской области 4 родителя и 6 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за нарушение правил безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

За период проведения второго этапа операции с 25 августа по 3 сентября отмечено увеличение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения, перемещаясь на велосипеде. Выявлены 3 подростка, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, перетаскивая двухколёсный транспорт.

Кроме того, 1 сентября 15-летний велосипедист получил травмы на перегоне возле станции Черняковицы: он ехал в наушниках вдоль железной дороги и не услышал звуки приближающегося поезда. В результате удара поездом подросток получил тяжелую травму правого плеча и множественные ушибы, был госпитализирован в реанимацию детской областной больницы, где успешно перенёс операцию.

Последний факт гибели ребёнка в Псковской области был зарегистрирован 3 июня 2018 года на станции Новоселье и также был связан с передвижением на велосипеде по пешеходной дорожке через пути. Ребенок слушал музыку в наушниках.

Транспортные полицейские рекомендуют родителям запретить своим детям использовать наушники на улице, особенно если ребёнок отправляется на велосипедную прогулку.

Обо всех происшествиях можно сообщить по телефонам: 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО)