К демонтажу гаражей приступили в одном из дворов Пскова

13:20, 04 сентября 2019, ПАИ

В Пскове приступили к демонтажу незаконно установленных гаражей у детского сада «Золотой ключик» на Рижском проспекте, 56 Б. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

После вскрытия гаража комиссия проводит фотофиксацию и опись имущества. Пригодные для употребления вещи отправляют на склад, где они будут храниться в течение года, затем их продадут. После рабочие вывезут и сами гаражи. Выяснилось, что уже вскрытые гаражи использовались для хранения старых или крупногабаритных вещей. Ни в одной из построек не было автомобиля.

Нашлись и некоторые владельцы незаконно установленных гаражей: им обозначен срок, за который можно вывезти вещи. Некоторые гаражи вывозу не подлежат, поскольку ветхие и не выдержат перевозки.

Хозяева уже вывезенного имущества должны будут обратиться в администрацию города. Например, чтобы вернуть гараж, нужно будет предоставить документы на имущество и оплатить затраты на его вывоз и хранение.

«На протяжении полутора-двух лет мы размещали в этом районе объявления с уведомлением о том, что их необходимо снести, поскольку они установлены незаконно. Однако объявления чаще всего просто срывали, - отметил начальник Управления городского хозяйств администрации Пскова Николай Баринов. - Решением Псковской городской Думы была создана комиссия для решения этого вопроса, постановление было опубликовано, но всего несколько граждан предприняли какие-то усилия и снесли незаконно установленные постройки».

Снести планируется 34 гаража, размещенных на земле муниципалитета. Лишь несколько гаражей установлены здесь на законных основаниях, у собственников есть необходимые документы. Эти гаражи перенесут на площадку неподалёку.

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова заметила, что решение вопроса назрело. «Гаражи не только морально и технически устарели, они еще и небезопасны. Кроме того, хранить картошку, лыжи и старые диваны на такой большой территории - это неразумно», - уверена депутат.

На освободившейся площади планируется возвести пристройку к детскому саду на 80 мест. Проектная документация уже готова. Подрядчик готов приступать к работе, строительству мешали лишь гаражи.